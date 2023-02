Az Országos Meteorológia Szolgálat szerint nagyobbrészt napos idő várható, ugyanakkor a déli, délutáni órákban észak felől réteges, illetve gomolyos szerkezetű felhők egyaránt érkeznek fölénk. Csapadék nem várható. A légmozgás mérsékelt vagy gyenge marad. A csúcshőmérséklet általában 4 és 9 fok között alakul, de az északkeleti határnál egy-két fokkal hűvösebb is lehet. Késő estére -2 és +4 fok közé hűl le a levegő. Az OMSZ egyelőre nem adott ki figyelmeztetést.

Orvosmeteorológia

Tartósan frontmentes időszak köszönt ránk, a közelgő napokban nem érvényesül markáns fronthatás térségünkben. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani. A vérnyomásproblémák azonban most is előjöhetnek, különösen délelőtt okozhat sokaknál gondot a rosszullét, és a szédülés. A koncentrálási problémák szintén fokozódhatnak. Az ízületi bántalmakkal élők főként reggel tapasztalhatnak végtagfájdalmakat. A következő napokban erősödhetnek az allergiás tünetek az arra érzékenyeknél. A fényszegény téli időszakot követően sokan kikívánkozunk a természetbe, érdemes is lehet kihasználni a jó időt kirándulásra, sportolásra, szabadtéri tevékenységekre - írja a koponyeg.hu