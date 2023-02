Holtversenyben a második legenyhébb január volt a mostani az elmúlt harminc esztendőben: a 3,4 Celsius-fokos átlaghőmérséklet mintegy 3,65 Celsius-fokkal magasabb a szokásosnál. Ritka az is, hogy ebben a hónapban 0 Celsius-fok fölött alakuljon a minimum hőmérsékletek átlaga, most ez a szám elérte a 0,9-et. Az átlagnál viszont 15,5 órával kevesebbet sütött a nap, 15 olyan nap is volt, amikor egyáltalán nem bújtak elő a napsugarak. Ritka az is, hogy 21 napon volt kisebb-nagyobb csapadék: a hónapban összesen leesett 60,3 milliméter, 257 százaléka a 1991-2020-as átlagnak. Mindehhez négy szélviharos nap társult.