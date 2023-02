Virágzik az éger, a barka és a mogyoró, a következő hetekben az utóbbi pollenszórása lesz a legerőteljesebb - tájékoztatta lapunkat Petz Zsuzsanna allergológus. Hozzátette: a helyzetet nehezíti, hogy közben különböző járványok is jelen vannak, előfordul, hogy fulladásig fokozódó köhögéssel érkeznek hozzá a betegek. Ha ugyanis allergiás, asztmás beteget kap el a vírus, sokkal erőteljesebbek a tünetek. - Sokáig, évekig hordtuk a maszkot, ami visszafogta az immunrendszerünket és emiatt még mindig fogékonyabbak vagyunk a vírusokra, nehezebben reagálja le őket a szervezetünk. Ezért is nagyon fontos, hogy az allergia ne maradjon kezeletlen - hangsúlyozta a szakember, aki felhívta a figyelmet arra is: az allergiára való készítmények “mellékhatása”, hogy akadályozzák a vírusok szaporodását, ezt ki kell használni. Petz Zsuzsanna elmondta: visszatérő felsőlégúti tünetek esetén érdemes szakember segítségét kérni, hiszen az időben megkezdett terápiával éveket nyerhet a beteg. A kezeletlen allergia előbb-utóbb asztmához vezet.

Éledezik a természet, de az igazi tavaszra még várnunk kell. Pétervári Tibor, az Országos Meteorológiai Szolgálat szombathelyi észlelője elmondta: a kettősség jellemzi majd a következő napok időjárását. Éjszakánként a fagy lesz az úr, a derült, szélcsendes helyeken akár -5 Celsius fokig is lehűlhet a levegő, míg napközben, a napos tájakon 6-7 fokot is mérhetünk. Szombaton lesz a legmelegebb, akár a 13 Celsius-fokot is elérheti a hőmérő higanyszála. Érdemes lesz kihasználni a jó időt, mert vasárnap este hidegfrontot hoz az északira forduló szél: a várható csapadék mennyisége és halmazállapota még bizonytalan, de a lehűlés biztosra vehető. Pétervári Tibor elmondta: február első tíz napjában 47 órát sütött a nap és mindössze öt milliméternyi csapadék hullott – ez a hónap szinte szöges ellentéte a januárinak.