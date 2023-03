A szombathelyi meteorológiai állomáson, a déli városrészen mintegy 21 milliméternyi csapadék hullott két ütemben: szombaton és hétfőre virradóra. A szomszédos búzatáblán már most zöldebb, frissebb képet mutat a növény - tudtuk meg Pétervári Tibor észlelőtől, aki szólt arról is: - Gencsapátitól észak felé haladva drasztikusan csökkent a csapadékmennyiség, Kőszegen és Peresznyén például az egy millimétert sem érte el a vasárnap éjszakai csapadékmennyiség, a vármegyeszékhelytől délre viszont jelentősen emelkedtek a számok.

A Kőszegi időjárás-előrejelzés elnevezésű portálon arról is olvasni, a zivatar Bük környékén volt a legerősebb, ott rövid idő alatt kis területen 25 milliméter csapadék hullott apró szemű jég kíséretével.

Megkérdeztük a vépi Dombai Lászlót, aki naponta küldi pontos meteorológiai észleléseit a központba. Elmondta: pénteken 7,7; vasárnapról hétfőre 9,5 millimétert regisztrált. Nagyon jól jött ez, csapadékszegény időszakon vagyunk túl - itt február 1-jén esett 3,7 milliméternyi eső utoljára.

Az Országos Meteorológiai szolgálat helyi észlelője, Pétervári Tibor szólt arról is: a folytatásban több részletben, de összességében nem kis mennyiségű csapadék várható. Ez a mezőgazdaságnak jót tesz: a repce és az őszi kalászosok kedvelik a hűvösebb időt, töltődik a talaj és csapadék mellett jobban hasznosul a műtrágya is. A fagyveszély azonban még április első napjaiban is megmarad – a gyümölcsösökben ez minden bizonnyal többletfeladatot ad a gazdáknak.

A hét közepén átmenetileg megnyugszik időjárásunk és a legmelegebb órákban a 15 Celsius-fokot is elérheti a hőmérő higanyszála. A hétvégén aztán újabb frontok érkeznek: előbb meleg aztán hideg – ez nagyban megterheli az arra érzékenyek szervezetét.

Narancssárga riasztás

Több villanyvezeték leszakadt, csepregen egy hatalmas fenyőfa zuhant az útra, Szombathelyen egy ház szigetelését bontotta meg a viharos erejű szél hétfőn. A csendes, tápláló esőt viharos erejű szél váltotta fel hétfőn, az Országos Meteorológiai Szolgálat széllökés veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást adott ki több dunántúli, köztük a vasi vármegyére is. Pétervári Tibor szombathelyi észlelő elmondta: az északi szél hideg levegőt hozott magával, egy óra alatt három Celsius-fokot csökkent a hőmérséklet. A Kőszegi Időjárás Előrejelzés portál pedig arról számolt be: 14.30 óráig Kőszegen a széllökés ereje elérte a 61 kilométer per órát, a Kendig-csúcsot pedig 101 kilométer per órás lökéseket mértek. A Magyar Közút arra kéri az utasokat: indulás előtt tájékozódnak és körültekintően parkoljanak: a viharos széllökések nyomán ágak szakadhatnak le, fák dőlhetnek ki. Aki eddig nem cserélte le téli gumiját, az most ne is tegye!