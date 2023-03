Délelőtt a Dunántúlon, majd a déli óráktól keleten is megnövekszik a felhőzet, ezért erősen felhős idő várható. A legtöbb napsütés az ország déli részén valószínű. A nap második felétől újra több helyen várható eső, zápor, egy-egy helyen zivatar is. Megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik a déli, délnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 16 és 21 fok között valószínű, de északkeleten ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. Késő estére 9 és 13 fok közé hűl le a levegő - írja a met.hu.