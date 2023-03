Hallottál már a Crow-instabilitásról?

Az Országos Meteorológiai Szolgálat egyik észlelője Szombathely felett örökítette meg az alábbi képeket, amelyeken az úgynevezett Crow-instabilitást láthatjuk. Hogy mit? - tehetjük fel a kérdést.

A repülőgépek kondenzcsíkjait figyelve lehet észrevenni, hogy torz gyűrűkből álló lánccá alakulnak át. Ezt a hatást Crow-instabilitásként ismerjük S. C. Crow amerikai fizikus után. "A gépet követő kondenzcsíkok az örvénylés hatására egymással is kapcsolatba léphetnek: a szárnyvégekről leszakadó, egymással szemben forgó örvények a géptől távolodva egyre nagyobb ívet írnak le, egy idő után összeérnek s oszcillálni kezdenek, majd egymástól nagyjából szabályos távolságra szétszakítják a kondenzcsíkot. Ezután a szakaszokra bomlott kondenzcsík egymással szemben lévő darabjai gyűrűket alkotnak. (Ha a légköri feltételek kedvezőek, maguk a leszakadó szárnyvégi örvények is láthatóvá válnak a bennük kondenzálódó pára okán - ekkor maguk az örvények mutatják a fent leírtakat.)"- olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat közösségi oldalán.