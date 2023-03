1950. március 22-én megalakult a Meteorológiai Világszervezet Genfben, másnap pedig életbe lépett az alapokmánya. Erre a napra emlékezve 1960 óta ünneplik a Meteorológia Világnapját. - A klímaváltozás részben egy természetes folyamat, de ezt mi emberek nagy mértékben megváltoztattuk, felgyorsítottuk, napjainkban már nagyon nagy hatása van – mondja Kúti Zsuzsanna. Hozzáteszi: mindenki tapasztalja itt a Kárpát-medencében is, hogy nincs már négy évszak - talán kettő, némi átmenettel. Világszerte gyakoribbak a természeti katasztrófák, a szakemberek úgy látják: az éghajlati övek észak felé tolódnak. A változások évszázadokban mérhetők, de az bizonyos, hogy a változó hőmérsékletek az élővilágra, köztük a kórokozókra és így az egészségünkre is hatással lesznek. - Sok kicsi sokra megy. Ha senki nem csinál semmit, akkor még a halvány csíráját is megöljük a változásnak. Lakossági szinten a közlekedés és a fűtés a két legnagyobb széndioxid- és szénmonoxid-kibocsátó. Ha csak egy kicsit racionalizálnák e téren az életünket, már sokat tettünk a Földért - fogalmazott a szakember, aki szólt arról is: a múlt hetihez hasonló méretű porvihar még nem volt Magyarországon, de nem zárható ki, hogy lesznek még hasonlók. Az időjárásunk monszunra jellemző jegyeket öltött: a csapadék hirtelen, sokszor több hónapos kihagyás után érkezik, de akkor nagy mennyiségben.

A Magyar Meteorológiai Társaság Szombathelyi Csoportja idén online vetélkedőt hirdet a meteorológiai világnap alkalmából, a feladatok Hegyfoky Kabos életét, munkásságát járják körbe. Az eredményhirdetést az április 25-i előadás alkalmával tartják. Akkor Koroknai Anikó Ausztrália rejtelmeibe kalauzolja az érdeklődőket. Előtte, március 28-án dr. Lakotár Katalin a négynyelvű országról, Svájcról tart előadást. Három évnyi kényszerszünet után idén ismét lesz Szőlő és Klíma konferencia Kőszegen, borkóstolóval egybekötve - az április 15-i program előkészületei már javában zajlanak.