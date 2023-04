Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint nyugat felől tovább növekszik, vastagszik a felhőzet, emellett északkeleten is lehetnek felhősebb körzetek. A legtöbb napsütés az ország délkeleti, keleti harmadán várható, főként arrafelé gomolyfelhők is képződnek. Délután főként nyugaton már előfordulhat gyenge eső, zápor. A déli, délkeleti szelet főként a Dunántúlon élénk, északnyugaton helyenként erős lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 20 fok között alakul.

Orvosmeteorológia

Gyenge melegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki - írja a koponyeg.hu.