Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint döntően borult idő várható, majd délutántól dél felől szakadozni, csökkenni kezd a felhőzet. Egy délnyugatról északkelet felé tartó kiterjedt csapadékzóna mentén tartós esőzésre kell számítani, de az északkeleti megyékben záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az összefüggő csapadékzóna súlypontja délutánra az ország északkeleti felére helyeződik át, mögötte dél felől kis számban záporok, zivatarok érkezhetnek. Kiadós mennyiségű csapadék főként az Észak-Dunántúlon várható. A változó irányú szél többfelé élénk, helyenként erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 6 és 12, másutt 13 és 19 fok között valószínű, de az északkeleti megyékben ennél néhány fokkal melegebb is lehet. Késő estére 4 és 10 fok közé hűl le a levegő.

Az OMSZ már másodfokú, vagyis narancssárga figyelmeztetést adott ki Vas vármegyére az esőzések veszélyei miatt. 24 óra alatt több mint 30 mm csapadék hullhat. Beigazolódik Pétervári Tibornak, az Országos Meteorológiai Szolgálat szombathelyi észlelőjének előrejelzése. A további napokat tekintve sem voltak jó hírei. Erről ITT írtunk részletesen.

Forrás: met.hu

Orvosmeteorológia

Kettős fronthatás terheli szervezetünket. A melegfrontra érzékenyekre gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük. A szív-és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus). A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek - írja a koponyeg.hu.