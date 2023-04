A következő napok időjárásának meghatározó eleme a szél lesz, a hét további részében élénk széllökésekre számíthatunk az Alpokalján. Gyakran lesz gomolyfelhős az ég, csapadék a hétvégéig nem, akkor pedig csak elszórtan valószínű.

– Kiterjedt anticiklon van a Skandináv-félsziget fölött, annak a peremén vagyunk. A most még északi áramlás később északkeletire vált, de enyhe légtömegekre ebből az irányból ilyentájt nem számíthatunk. A következő két hétre az átlagnál hűvösebb időt mutatnak a modellek – magyarázta a szakember, majd hozzátette: 1500 méter magasan –8 Celsius-fok körüli értékeket mutat a hőmérő, a hegyekben friss hóra is számítani lehet a következő időszakban, húsvétra akár síelést is tervezhetünk Ausztriába.

Pétervári Tibor szólt arról is, márciusban 37,8, az első negyedévben összesen 104 milliméternyi csapadék hullott – tavaly ezt az értéket május 24-én regisztrálta, tehát biztatóbb az évkezdet a tavalyihoz képest. Érdekesség: ugyanezen időszakban a napfényes órák száma 154 órával volt kevesebb, mint 2022-ben. A múlt hónap középhőmérséklete 7,8 Celsius-fok lett, ez az érték mintegy 1,9 fokkal magasabb a harmincéves átlagnál.