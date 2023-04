Északkeleten szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és az ország nagy részén gomolyfelhős, napos idő várható, de a déli, kora délutáni órákban időszakosan össze is állhatnak a gomolyok. Emellett délután nyugat felől fátyolfelhőzet vonul fel, ami a Dunántúlon meg is vastagszik, és késő délutántól egyre jobban megnő a záporok, zivatarok kialakulásának esélye. A délies szelet élénk, főként a Fertő térségében erős lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 20 és 24 fok között valószínű. Késő estére többnyire 9 és 15 fok közé hűl le a levegő - írja a met.hu.

Forrás: met.hu

Vasárnap délutánig kritériumokat elérő veszélyes időjárási esemény nem várható. Ezt követően, egy érkező hidegfront előterében kissé megnövekszik a zivatarok kialakulásának esélye a Nyugat-Dunántúlon (legfőképp a határhoz közeli területeken), majd az éjszaka folyamán keletebbre is. A cellákat szélerősödés és kis méretű jégeső kísérheti.