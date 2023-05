Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint erősen felhős vagy borult marad az ég, de kisebb-nagyobb szakadozások előfordulhatnak a felhőzetben. Összességében több helyen lehet eső, zápor, néhol az ég is megdörrenhet, estig a Nyugat-Dunántúlon kisebb a csapadék esélye. A kora esti óráktól kelet felől csökkenni kezd a felhőzet. Az északias szél az Északnyugat-Dunántúlon, illetve északkeleten lesz erős, amit olykor viharos lökések is kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 14 és 19 fok között alakul, azonban az északi határ menti vidéken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Késő estére 8 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet.

Az OMSZ egyelőre nem adott ki Vas vármegyére figyelmeztetést.

Orvosmeteorológia

A hidegfronti hatás mellett a helyenként megélénkülő szél és helyi záporok, zivatargócok miatt tapasztalható légnyomás ingadozás sokaknak okozhat kellemetlenséget. Az olyan általános tünetek mellett, mint a tartós, migrénes fejfájás, ingerlékenység, alvászavar, koncentrációs problémák várhatóan erősödni fognak a krónikus betegségek tünetei is. Az arra érzékenyeknél vérnyomás ingadozás, szédülés jelentkezhet. A korábbi műtéti hegek, csonttörések érzékennyé, fájdalmassá válhatnak. Ajánlott esernyőt, esőkabátot is magunkkal vinni, mert elázás esetén magas a megfázás, felfázás esélye. - írja a koponyeg.hu.