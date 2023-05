Májusi eső aranyat ér - idézi a népszerű mondást Pétervári Tibor, aki szerint, ha most nem is, a későbbieken lehet jelentősége a hét második felében érkező csapadéknak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szombathelyi észlelője azt mondja: borongós napoknak nézünk elébe, csütörtöktől vasárnapig összességében jelentős mennyiség eshet. A felhős időben hűvös is lesz, tíz Celsius fok körül alakulnak a maximumok. A szakértő megjegyzi: mivel a levegő telített lesz nedvességgel, kicsi hőingás várható - éjszakára néhány fokkal csökken csak a hőmérséklet.

A folytatásban is több zápor és kevesebb napsütés várható. A havi átlaghőmérséklet eddig két fokkal marad el a sokéves átlagtól. Pétervári Tibor hozzáteszi: volt már ilyen többször is, aztán a következő hónapban hirtelen megérkezett a nyár. Erre most is lát esélyt: május végére már 25 fok körüli értékeket ígérnek az előrejelzések.