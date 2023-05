Amit adott a március, azt elvette az április: a tavasz első hónapja 2 Celsius-fokkal volt melegebb az átlagosnál, a múlt hónap középhőmérséklete 1,76 Celsius fokkal lett alacsonyabb. Érdekes, hogy az év eddigi legmelegebb napja is márciusban volt: 24-én 22,6 fokot mutatott a hőmérő a szombathelyi meteorológiai állomáson. Nem csak hűvös, csapadékos is volt az idei április: a harmincéves átlag 180 százaléka, összesen 71,4 milliméter eső esett. A napfényes órák száma is elmaradt a szokásostól: a 161,2 óra 34 órával kevesebb a 1991-2020-as átlagnál.

- Igen ritka áprilisban ekkora mennyiségű csapadék, de nagyon jókor jött az őszi kalászosoknak és a friss vetésnek egyaránt. A gombabetegségeknek azonban kedveznek a mostani időjárási körülmények - jegyezte meg Pétervári Tibor, aki a modellek jelenlegi állásából azt látja: csütörtökön kisüt a nap és fokozatosan melegszik a levegő, a hétvégén akár 20-21 Celsius fokot is mérhetünk. Érdemes lesz a szabadban tölteni ezeket a napokat, mert hétfőtől ismét csapadékosabb időszak kezdődik. Tartósan borult lesz az ég, a következő két hétben akár a május havi csapadékmennyiség is leeshet. Egyúttal ismét visszaesik hőmérséklet: 0 Celsius fok alatti értékeket valószínűleg nem hoznak a fagyos szentek, de a legmelegebb órákban sem lesz több 15 foknál. A szakértő emlékeztetett: a tavaszi, rendkívüli aszályos esztendőben május 24-én érte el a 100 millimétert a lehullott csapadék mennyisége térségünkben, idén ennek a háromszorosa is meglehet.

A sokéves megfigyelések szerint májusban 5-6 nyári (a maximumok meghaladják a 25 fokot) és ugyanennyi zivataros nap átlagosnak tekinthető. Erre az idén egyelőre várnunk kell. - Hideg és kettős fronthatás váltja egymást a következő időszakban, ez rányomja bélyegét a hangulatunkra. Mindenki a jó időt várja már - jegyzi meg a szakértő, majd felvillantja a reménysugarat: ha beválnak az előrejelzések, május 17-e után megérkeznek a 20 fok feletti meleg napok.