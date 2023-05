Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint összefüggő felhőzet nagyobb eséllyel a déli, délnyugati megyékben gomolyossá válik, a csapadékzóna gyengül, de mögötte több hullámban érkeznek, illetve alakulnak ki záporos, zivataros csapadékgócok. Az északkeleti tájakon várható legkésőbb és legkisebb eséllyel csapadék. Ismét sokfelé kísérik élénk, helyenként erős széllökések a keleti, délkeleti szelet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 12 és 17 fok között alakul, de a déli, délnyugati tájakon ennél kissé melegebb is lehet. Késő estére 10 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet.

Az OMSZ egyelőre nem adott ki semmilyen figyelmeztetést Vasra, de a környező vármegyékben esőre és zivatarra is figyelmeztet.

A Kőszegi Időjárás Előrejelzés közösségi oldalán arról tájékoztat, hogy a vasi kisvárosban péntek reggelig 14,5 mm csapadék hullott, ez lett a csütörtöki nap csapadéka.

Orvosmeteorológia

Kettős fronthatás terheli szervezetünket. A melegfrontra érzékenyekre gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük. A szív-és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus). A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek - írja a koponyeg.hu.