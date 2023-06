Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a nap első felében főként a nyugati és északi országrész fölött lesz több a felhőzet. Másutt kezdetben még inkább fátyolfelhős időre van kilátás, ám napközben délnyugat felől egyre nagyobb területen megvastagszik a felhőzet. Északkeleten számíthatunk a legtöbb napsütésre. A záporos csapadékgócok kora délelőtt az Észak-Dunántúlról is levonulnak, de a vastagabb felhővel borított tájakon időszakos, gyenge eső ezt követően sem zárható ki. Kora estétől dél, délnyugat felől viszont már egyre több helyen valószínű eső, záporeső, zivatar. A keleti, délkeleti szél megélénkül, helyenként megerősödik, de zivatar környékén is lehet átmeneti szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 23 és 29 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. Késő estére többnyire 14 és 20 fok közé hűl le a levegő, de néhol hűvösebb is lehet.

AZ OMSZ elsőfokú, vagyis citromsárga figyelmeztetést adott ki a zivatarok veszélyei miatt Vas vármegyére. Az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat.

Forrás: met.hu

Orvosmeteorológia

A hidegfronti hatás mellett a helyenként megélénkülő szél és helyi záporok, zivatargócok miatt tapasztalható légnyomás ingadozás sokaknak okozhat kellemetlenséget. Az olyan általános tünetek mellett, mint a tartós, migrénes fejfájás, ingerlékenység, alvászavar, koncentrációs problémák várhatóan erősödni fognak a krónikus betegségek tünetei is. Az arra érzékenyeknél vérnyomás ingadozás, szédülés jelentkezhet. A korábbi műtéti hegek, csonttörések érzékennyé, fájdalmassá válhatnak - írja a koponyeg.hu.