Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint több órára kisüt a nap, de egyre intenzívebbé válik a gomolyfelhő-képződés. Egy érkező hidegfront előterében már kialakulhatnak záporok, zivatarok, de nagyobb valószínűséggel inkább a délután második felétől számíthatunk délnyugat felől egyre nagyobb területen (akár intenzív) zivatartevékenységre. Nagyobb méretű károkozó jéggel és szélrohamokkal kísért heves zivataroknak nagy az esélye! A déli, délkeleti szél északnyugatira fordul, és elsősorban a Dunántúlon erős, helyenként viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 31 és 36 fok között valószínű, de néhol ennél kissé melegebb is lehet. Késő este 17 és 30 fok közötti értékek valószínűek.

Az OMSZ három időjárási jelenség miatt is figyelmeztetéseket adott ki Vas vármegyére, amit kifejezetten ritkán fordul elő, ráadásul ezek közül az egyik esetében narancssárga, vagyis másodfokú riasztás van érvényben. Utóbbi nem más mint a zivatarok veszélyei, hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is. A felhőszakadás miatt is figyelmeztetést adtak ki, igaz ez "csak" elsőfokú. Az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. A változatosság kedvéért a hőség miatt is elsőfokú riasztást rendeltek el, a napi középhőmérséklet 25 °C felett alakulhat.

Forrás: met.hu

Orvosmeteorológia

Erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek - írja a koponyeg.hu.