Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a réteges felhőzet gomolyosodik, és erőteljes gomolyfelhő-képződés várható több helyen záporral, zivatarral. Délutántól azonban északkelet felől szárazabb levegő érkezik, így csökken a felhőzet, és a csapadékgócok is egyre inkább a nyugati és déli tájainkra szorulnak vissza. Az északkeleti, északi szél megélénkül, az Északi-középhegység és az Észak-Alföld térségében olykor meg is erősödik. Zivatarok környezetében átmeneti viharos lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Késő estére 15 és 19 fok közé hűl le a levegő.

Az OMSZ csakúgy, mint a hét szinte minden napjára, vasárnapra is elsőfokú figyelmeztetést rendelt el Vas vármegyére a zivatarok veszélyei miatt. Az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat.

Forrás: met.hu

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek - írja a koponyeg.hu.