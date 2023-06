Időjárás 37 perce

Videó - Vasban is rengeteg eső esett, de van ahol már áldozata is van a viharnak - videó

Országosan és Vas vármegyében is gondokat okoz a sok eső. Szombathelyen pénteken délelőtt percek alatt esett nagy mennyiségű csapadék, emiatt több helyen is lelassult a közlekedés, kisebb koccanások is történtek.

Pénteken hajnalban három ember kért segítséget a tűzoltóktól Rábagyarmatnál, mert a Rába folyó egyik szigetén rekedtek. A túrázók megálltak pihenni, ám a vízszint hirtelen emelkedése miatt nem tudták biztonságosan elhagyni a szigetet. A tűzoltók dugólétrák és kötelek segítségével egy hidat alakítottak ki a sziget és a part között, majd azon átsegítették a túrázókat, akiket átadtak a mentőknek. Gyöngyöstarjánban ketten meghaltak a nagy esőzések következtében. Egyiküket a megáradt patak vize sodorta el, másikukat a hirtelen lezúduló víz egy pincerendszerbe sodorta be. A két embert nagy erőkkel keresték, de az életüket már nem lehetett megmenteni.



