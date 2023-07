Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a felhőzet kelet felé terjeszkedik, de legalább pár órára szinte mindenütt, délen, délnyugaton pedig több órára is kisüthet a nap. Többfelé, akár egynél több hullámban is várható zápor, zivatar, illetve északon eső is. Erős, viharos széllökések csak zivatarok környezetében lehetnek. A csúcshőmérséklet 24 és 34 fok között alakul, hűvösebb a tartósabban csapadékos északi, északkeleti részeken, melegebb a déli határ közelében lehet. Késő estére 16 és 24 fok közé hűl le a levegő.

Az OMSZ ismét elsőfokú, vagyis citromsárga riasztást adott ki a zivatarok veszélyei miatt Vas vármegyére. A zivatarokhoz kapcsolódóan viharos széllökés (ált. 60-90 km/h), kisméretű jégeső (~1-2 cm), intenzív csapadékhullás (rövid idő alatt ált. 10-20 mm), helyenként felhőszakadás (~25-30 mm) is előfordulhat, míg a heves zivatarokat akár károkozó szélroham (>90 km/h) és nagyobb méretű jég ( >2-4 cm) is kísérheti.

Forrás: met.hu

Orvosmeteorológia

A hidegfronti hatás mellett a helyenként megélénkülő szél és helyi záporok, zivatargócok miatt tapasztalható légnyomás ingadozás sokaknak okozhat kellemetlenséget. Az olyan általános tünetek mellett, mint a tartós, migrénes fejfájás, ingerlékenység, alvászavar, koncentrációs problémák várhatóan erősödni fognak a krónikus betegségek tünetei is. Az arra érzékenyeknél vérnyomás ingadozás, szédülés jelentkezhet - írja a koponyeg.hu.