Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint fátyolfelhőkre, valamint erőteljes gomolyfelhő-képződésre számíthatunk, emellett emellett többórás napsütés is várható. Nyugat felől több hullámban érik el zivatarrendszerek az országot, amelyek keleti irányba haladnak. Heves zivatarokra is számítani kell felhőszakadással, jégesővel, valamint erősen viharos, károkozó szélrohamokkal. Zivataroktól függetlenül napközben az északnyugatira forduló szél lehet élénk, helyenként erős. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25, 31 fok között alakul, de északnyugaton ettől pár fokkal hűvösebbet, a déli, délkeleti határvidéken viszont 32, 35 fokot is mérhetnek. Késő estére többnyire 17 és 24 fok közé hűl le a levegő.

Az OMSZ a tegnapi naphoz hasonlóan másodfokú riasztást rendelt el Vas vármegyére: hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is. Szerdán késő délután jégeső kísérte a szupercellát Burgenland több településén is. Aztán az esti órákban Szombathelyre is megérkezett a zivatar, ami jelentős mennyiségű csapadékot hozott, egyelőre jég nélkül. A zivatarok mellett felhőszakadásra is figyelmeztetnek, ugyan "csak" elsőfokon, de az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat.

Forrás: met.hu

Orvosmeteorológia

A hidegfronti hatás mellett a helyenként megélénkülő szél és helyi záporok, zivatargócok miatt tapasztalható légnyomás ingadozás sokaknak okozhat kellemetlenséget. Az olyan általános tünetek mellett, mint a tartós, migrénes fejfájás, ingerlékenység, alvászavar, koncentrációs problémák várhatóan erősödni fognak a krónikus betegségek tünetei is. Az arra érzékenyeknél vérnyomás ingadozás, szédülés jelentkezhet - írja a koponyeg.hu.