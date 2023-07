Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett többórás napsütés várható, és több alkalommal is kialakulhat a nap során zápor, zivatar, helyenként heves zivatar is. A nyugatias szél nagy területen megélénkül, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet délután 28 és 35, késő este 20, 28 fok között valószínű.

Az OMSZ érvényben tartotta a másodfokú figyelmeztetést Vas vármegyében: hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is. További két időjárási jelenség miatt is riasztást rendeltek el vármegyénkre, de ebben a két esetben elsőfokúról van szó. Az egyik a felhőszakadás, aminek a veszélye, hogy az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. A másik pedig a magas hőmérséklet, ami 25 °C felett alakulhat szerdán.

Forrás: met.hu

Orvosmeteorológia

A kánikula okozhat egészségügyi problémákat. A tartós hőség leginkább az időseket, és a szív-érrendszeri betegeket viseli majd meg, de az egészséges szervezet számára is megterhelő lesz. A megfigyelések szerint ilyenkor fáradékonyság és indokolatlan fáradtságérzet, fejfájás, aluszékonyság léphet fel. A szív-és érrendszeri betegeknél gyakori lehet a szédülés, vérnyomás-ingadozás. Felerősödhetnek a keringési zavarok, vizesedés, nehézlégzés jelentkezhet. A helyenként megélénkülő szél és helyi záporok, zivatargócok miatt tapasztalható légnyomás ingadozás sokaknak okozhat kellemetlenséget - írja a koponyeg.hu.