A délután számoltunk be róla, hogy szupercella tart Vas vármegye felé, amiből nagyobb jég is hullhat, ezért másodfokú, vagyis narancssárga figyelmeztetés van érvényben. Leginkább az Észak-Vas vármegyei területeken élőknek van félnivalója emiatt. A határ túloldalán, Burgenlandban már meg is történt az előre megjósolt baj: jégeső kísérte a szupercella útját szerdán délután.

A Kőszegi Időjárás Előrejelzés közösségi oldalán arról számolt be, hogy ez a cella jelenleg gyengülőben van, viszont jól látni, hogy Ausztria keleti, északkeleti részén ismét intenzív gomolyfelhő képződés indult be, ezek a felhők várhatóan ismét zivatarrá fejlődnek.

A fotók Lutzmannsburgban, valamint a szomszédos vármegyei Répcevisen készültek, de tudomásunk szerint Oberpullendorf is kapott a kiadós jégesőből.