Ma a késő délutáni, esti órákban zivatarok érik el az északnyugati, északi megyéket, amelyek az éjszaka első felében délkelet felé terjedhetnek át. A zivatarokhoz tartozó fő kísérőjelenség a viharos széllökés (ált. 60-90 km/h) lesz. Nagyobb bizonytalanság mellett akár károkozó (>90 km/h) szélrohamok is lehetnek, emiatt a narancs riasztás is kiadásra kerülhet. Ezen kívül lokálisan intenzív csapadék (>15-20 mm) és jégeső (ált. ~1-2 cm, néhol akár >2-4 cm) is előfordulhat. Az éjszaka második felére lecseng a zivatartevékenység - írja a met.hu.