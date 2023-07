Tovább erősödik a nappali felmelegedés, egyre melegebb levegő érkezik ugyanis a Kárpát-medence térsége fölé. Vasárnap is szinte zavartalan lesz a napsütés, hétfőtől ugyanakkor már magasabbra törő gomolyfelhők is kialakulnak, zápor, zivatar is előfordulhat nagyobb eséllyel az északi, északkeleti országrészben, de folytatódik a hőség, egyúttal fokozódik a fülledtség. Szerdán érkezik hidegfront több helyen záporral, zivatarral, amely mögött csütörtökre a délkeleti tájakon is megszűnik a hőség - írja a met.hu.