Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint általában sok napsütésre számíthatunk, de már nagyobb területen lesz erőteljes a gomolyfelhő-képződés. Elszórtan - legnagyobb eséllyel és számban az Alpokalja térségében és északkeleten - várható zápor, zivatar. Utóbbi területen heves zivatarok is kialakulhatnak! Egyre nagyobb területen megélénkül az északnyugatira forduló szél, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 29 és 36 fok között alakul. Késő estére 20 és 26 fok közé hűl le a levegő.

Az OMSZ három időjárási jelenség miatt is elsőfokú, vagyis citromsárga riasztást adott ki Vas vármegyére. Az egyik ilyen továbbra is a hőség, a napi középhőmérséklet szerdán is 25 °C felett alakulhat. A zivatarok veszélyeire is figyelmeztetnek, az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat. Felhőszakadással is számolni kell vármegyénkben, az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat.

Folytatódik a kánikula. A tartós hőség leginkább az időseket és a szív-érrendszeri betegeket viseli majd meg, de az egészséges szervezet számára is megterhelő lesz. A megfigyelések szerint ilyenkor fáradékonyság és indokolatlan fáradtságérzet, fejfájás, aluszékonyság léphet fel, valamint fokozódik a fülledtség, ami jelentős terhet ró a szervezetre. A szív-és érrendszeri betegeknél gyakori lehet a szédülés, vérnyomás-ingadozás. Felerősödhetnek a keringési zavarok, vizesedés, nehézlégzés, fulladás jelentkezhet. Erős lesz az UV sugárzás, valamint a hőguta, kiszáradás és leégés veszélye, ezért célszerű a megfelelő védelemről gondoskodni és kerülni kell a déli, kora délutáni órákban a közvetlen napozást - írja a koponyeg.hu.