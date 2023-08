Magas lesz az UV-B sugárzás, erre és a megfelelő folyadékpótlásra is érdemes készülni. Szerda délután és csütörtökön előfordulhat egy-egy kisebb, lokális zápor, zivatar, egyébként a hétfőihez hasonló hamisítatlan nyári időnk lesz – tudtuk meg Ráduly László észlelőtől, a kőszegi időjárás-előrejelző csoport vezetőjétől. Mindez egy anticiklonnak köszönhető, amely a jelenlegi modellek szerint augusztus 22- ig biztosan uralja térségünket. A következő napokban 30, a hétvégén már 32–34 Celsiusfokot mérhetünk szélcsendben fátyolfelhőkkel. Enyhék lesznek az éjszakák is, hajnalra 17–18 fokig hűl le a levegő. Jól is jön a nyugalom, a város északkeleti részén például 78 milliméternyi csapadék hullott augusztusban. Az arra érzékenyeknél gyenge melegfronti tünetek jelentkezhetnek: fejfájás, fáradékonyság, álmosság, alvászavarok, feszültség, idegesség.

Erős lesz az UV-sugárzás, ezekben a napokban különösen fontos a bőr és szem védelme. A melegben megnő a szervezet folyadékigénye, ennek pótlására is érdemes odafigyelni.