Várható időjárás az ország területén hétfő éjfélig

Ma napközben az Észak-Dunántúlon, valamint az északi tájakon is megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, és gyenge intenzitású, időszakos eső is előfordulhat. Máshol kevesebb felhőre számíthatunk, délkeleten akár többórás napsütéssel, és zápor, zivatar is csak kevés helyen alakulhat ki. A nyugatias szél napközben nagyobb területen lesz erős, helyenként (zivataroktól függetlenül) viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 23 fok között valószínű. Késő estére 12 és 17 fok közé hűl le a levegő - írja a met.hu.