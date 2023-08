Délelőtt még többnyire napos, fátyolfelhős idő valószínű, majd a nap második felében északnyugat felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Ezzel együtt csapadékzóna is érkezik, mely estig nagyjából az ország északnyugati, nyugati harmadán okoz többfelé esőt, záport, akár felhőszakadással is kísért zivatart. A déli szél nagy területen lesz élénk, majd a front mentén északnyugatira fordul, és erős, viharos széllökések is lehetnek, melyekre zivatarok környezetében is számítani kell. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26, 32 fok között valószínű. Késő estére 18 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet, a nyugati tájakon mérhetjük az alacsonyabb értékeket - írja a met.hu előrejelzése.