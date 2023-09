Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint nyugatról kelet felé haladva egy keskeny, szakadozott felhősáv vonul át felettünk, amelyből legfeljebb elvétve fordulhat elő kisebb záporeső. A szél fokozatosan mindenütt északnyugatira fordul, és szerte a Dunántúlon, majd délutántól északkeleten, keleten is megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Késő estére 13 és 19 fok közé hűl le a levegő.

Az OMSZ egyelőre nem adott ki semmilyen figyelmeztetést Vas vármegyére.

Orvosmeteorológia

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek - írja a koponyeg.hu.