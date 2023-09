Az arra érzékenyek biztosan megtapasztalták: hétfőn magas a légnyomás térségünkben. Mindennek az az anticiklon volt az oka, amely ekkor volt kiépülőben Közép-Európa fölött, és amely várhatóan október 4-i meghatározza időjárásunkat.

- Visszatér a kellemes, csendes őszi idő. Keddtől 25 Celsius fok körül alakulnak a maximum értékek, a hajnali ködföltok pedig még gyorsan feloszlanak- tudjuk meg Pétervári Tibortól, az Országos Meteorológiai Szolgálat szombathelyi észlelőjétől. Továbbra is nagy lesz azonban a napi hőingás, éjszakánkét 10 fokig hűl le a levegő. Hozzáteszi: továbbra is az átlagosnál jóval melegebb az idei szeptember: a havi középhőmérséklet 19 Celsius fok – ez néhány évtizede még nyári hónap átlagának is megfelelt volna. A napfényes órák száma pedig elérte már a kétszázat, és ezzel is meg haladta az átlagot, pedig a szakértő úgy számol: a héten jön még hozzá 40-50 óra.

2023. szeptember 23-án, szombaton 8 óra 50 perckor csillagászati értelemben is megkezdődött az ősz. Ilyenkor már érezhetően rövidülnek a nappalok, vagyis később hajnalodik és hamarabb sötétedig. Pétervári Tibor arra emlékeztet: ilyenkor már nagyon gyorsan át tud alakulni az időjárásunk, és erre a jelenlegi modellek szerint jó esély mutatkozik: október 4-e után hűvösebb, esősebb időszak kezdődik. Addig érdemes kihasználni a kellemes időjárást és minél több időt a szabadban tölteni - a napsütés pozitívan hat a hangulatunkra. A frontérzékenyeknek jó hír: jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani.