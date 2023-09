Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint észak felől megnövekszik a felhőzet, és reggelig az ország északi felén már elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. Kora délutánig felhősebb idő várható, majd csökken a felhőzet. Összességében több helyen valószínű zápor, zivatar, egy-egy hevesebb zivatar is lehet, majd estétől a csapadékgócok számossága gyorsan csökken. Nagy területen megélénkül az északi, északnyugati szél, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 27 fok között valószínű. Késő estére 15, 22 fok közé hűl le a levegő.

Az OMSZ elsőfokú, vagyis citromsárga figyelmeztetést adott ki Vas vármegyére a zivatarok veszélyei miatt. Az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat.

Forrás: met.hu

Orvosmeteorológia

A hidegfronti hatás mellett a helyenként megélénkülő szél és helyi záporok, zivatargócok miatt tapasztalható légnyomás ingadozás sokaknak okozhat kellemetlenséget. Az olyan általános tünetek mellett, mint a tartós, migrénes fejfájás, ingerlékenység, alvászavar, koncentrációs problémák várhatóan erősödni fognak a krónikus betegségek tünetei is. Az arra érzékenyeknél vérnyomás ingadozás, szédülés jelentkezhet - írja a koponyeg.hu.