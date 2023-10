A várakozásoknak megfelelően a lehűlés meghozta ez első fagyokat: az elmúlt néhány éjszakán a talajmentén –2 – –4 fokig hűlt le a levegő, két méter magasságban 0 illetve –1 fokot mutattak a hőmérők. Csütörtökön délnyugatira fordul az áramlás és enyhül az idő, várhatóan novemberig nem is térnek vissza a fagyok. A szakértő elmondta: pénteken és szombaton akár 20 fokot is mérhetünk a legmelegebb órákban, ugyanakkor megerősödik, néhol viharossá fokozódik a déli, délnyugati szél. Vasárnapra 3–6 milliméternyi csapadékot mutatnak a modellek, ezen a napon 10–15 fok valószínű napközben. Éjszakánként 5–10 Celsius-fokot mérhetünk. Meglehetősen mozgalmas, változékony lesz a következő napok időjárása, frontdömping lesz. Előbb a meleg-, majd a hidegfrontra érzékenyek tapasztalhatnak kellemetlen tüneteket. Jövő hét közepén akár nagyobb mennyiségű csapadék is érkezhet, de a hőmérsékletek átlag szerint vagy annál valamivel magasabban alakulnak – mondta Pétervári Tibor, aki a réteges öltözködés fontosságára is felhívta a figyelmet.