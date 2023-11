Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a köd, rétegfelhőzet ritkul, zsugorodik, de az Északi-középhegység, a Dunakanyar és a főváros térségében felhős, párás, helyenként ködös maradhat az idő. Északon, északnyugaton a párásság megszűnése után naposabb idő valószínű, a déli országrészben több lesz a felhő. A nap első felében helyenként, majd főként délutántól egyre több helyen lehet eső, zápor, sőt zivatar is kialakulhat. Az Észak-Alföldön kevés helyen megélénkül a délnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 12 és 18 fok között alakul, azonban a tartósan borult, párás, ködös részeken ennél néhány fokkal hidegebb lesz. Késő estére 5 és 13 fok közé hűl le a levegő.

Orvosmeteorológia

Fronthatás nem terheli szervezetünket. Az arra érzékenyeknél hidegfronti hatásra jellemző tünetek jelentkezhetnek: feszültebbek, idegesebbek lehetnek, romolhat a koncentrációképességük, ami a balesetveszélyt is fokozza. A megfigyelések szerint ilyenkor a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő, görcsös fejfájás alakulhat ki. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek. A párás, ködös idő a krónikus légúti betegeknek sem kedvez, panaszaik és tüneteik felerősödhetnek. A nedves, párás időben könnyebben terjednek a cseppfertőzéssel fertőző vírusok, ezért nő meg ilyenkor a légúti megbetegedések száma. Különösen fontos a fertőzések elleni védekezés, a fokozott higiénia - írja a koponyeg.hu.