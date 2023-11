– Az összes ilyen jellegű változás forrása a Nap, a központi csillagunk, amelyben nagyon erőteljes folyamatok zajlanak. Amikor ezek következtében létrejön egy napkitörés, akkor a Nap légkörének az anyaga, a plazma kikerül a bolygóközi térbe, és abban az esetben, ha ez a plazma úgy lövell ki, hogy eléri a Földet, akkor a bolygó mágneses védőmezejéhez érve összetett folyamatokat indít el a Föld körüli plazmakörnyezetben és a semleges légkörben. Ezek közül a leglátványosabb az északi fény, amikor is a Napból származó nagy energiájú részecskék becsapódnak a sarkok közelében, azaz az északi fény övezetében és ott gerjesztik az ott található nitrogén- és oxigénmolekulákat – magyarázta Veronika, aki azt is elmondta:

az, hogy éppen milyen színben játszik a jelenség, attól függ, hogy melyik molekulát éri el a hatás.

Amennyiben a napkitörés az oxigénmolekulát gerjeszti, az északi fény piros színt ölt, a nitrogénmolekula gerjesztése esetén bíbort, az oxigénatom esetén pedig zöldet. Azt is megtudtuk, a jelenség egyáltalán nem olyan ritka, mint azt elsőre gondolnánk. Ahogyan majdnem mindennek a természetben, ezeknek a folyamatoknak is van ciklikusságuk. Naptevékenység maximum 11 évente fordul elő, ilyenkor gyakrabban várható napkitörés, és hogy ez a forró Nap-légkörből származó plazmaanyag eléri a Földet, és hatást tud gyakorolni a Föld körüli térségre. Éppen ilyen tevékenység zajlik most is, ennek következtében volt észlelhető vasárnap – és idén még kilenc alkalommal – hazánk egén is a sarki fény.

Ami nemhogy nem ritkaság, nem is kifejezetten új keletű, ugyanis Veronika szerint akár már az ősember is tapasztalhatott ilyet még a mai Magyarország területéről is.

Úgy véli, az, hogy ezúttal a látványosság híre ilyen széles körben elterjedt, a legutóbbi maximum óta bekövetkezett technológiai ugrásnak köszönhető. A legutóbbi maximumcsúcs 2012 és 2015 környékén volt, amikor is még nem pásztázta ennyi webkamera az eget. A hálózat bővülése indokolhatja, hogy mostanában sokkal gyakrabban figyelhetünk meg ilyen jelenséget.

– Ezzel együtt az észlelések sűrűsödésének természetes oka is lehet. Mostanában valóban a mérések alapján is gyakrabban fordul elő, hogy alacsonyabb szélességen is megfigyelhető az északi fény, nem csak Finnországból vagy Észak-Németországból.

Ennek a pontos okait egyelőre még kutatjuk – teszi hozzá Veronika, aki azt is kiemeli: a napkitörések napjainkban sokkal nagyobb hatást gyakorolnak az életünkre, mint korábban, a modern rádiós, műholdas eszközök miatt, amelyek kommunikációjában zavar jelentkezhet egy-egy erőteljesebb kitörés kapcsán.