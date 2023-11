Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint nyugat felől csökken a felhőzet, az ország nagy részén már napos időre van kilátás kevés felhővel. A nap első felében északon több helyen, másutt helyenként alakulhat ki eső, zápor, egy-egy zivatar. Északkeleten maradhatnak tartósabban felhős körzetek, ott még napközben is előfordulhat néhol csapadék. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon és a főváros térségében megerősödik. Délután délnyugatira fordul a légmozgás, és mérséklődik. A hőmérséklet délután 9 és 14, késő este 1, 8 fok között alakul.

Orvosmeteorológia

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek - írja a koponyeg.hu.