Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a köd, illetve a rétegfelhőzet várhatóan csak lassan zsugorodik, nagyobb eséllyel az Északi-középhegységben és az Észak-Alföldön lehetnek akár egész nap borult, ködös tájak. Másutt ugyanakkor fátyolfelhős, napos idő lesz. A ködös tájakon szitálás előfordulhat. Jobbára mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet délután a tartósan borult, ködös tájakon döntően 3 és 8, a napos vidékeken jobbára 9 és 15 fok között valószínű. Késő estére 0 és +7 fok közé hűl le a levegő.

Az OMSZ elsőfokú, vagyis citromsárga figyelmeztetést adott ki Vas vármegyére a sűrű köd veszélyei miatt. A látástávolság mindössze pár száz méter, ami fokozott figyelmet kíván a közlekedésben résztvevőktől.

Forrás: met.hu

Orvosmeteorológia

Fronthatás nem terheli szervezetünket. Az arra érzékenyeknél hidegfronti hatásra jellemző tünetek jelentkezhetnek: feszültebbek, idegesebbek lehetnek, romolhat a koncentrációképességük, ami a balesetveszélyt is fokozza. A megfigyelések szerint ilyenkor a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő, görcsös fejfájás alakulhat ki. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek. A párás, ködös idő a krónikus légúti betegeknek sem kedvez, panaszaik és tüneteik felerősödhetnek - írja a koponyeg.hu.