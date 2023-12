Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint általában borult lesz az ég, de a Dunántúl nyugati részén tovább szakadozik, csökken a felhőzet, így arrafelé egyes helyeken kisüthet a nap. Ugyanakkor Vas és Zala szélvédett, határhoz közel eső részein megmaradhat az éjszaka képződött köd. A Nyugat-Dunántúlt leszámítva többfelé valószínű - a nap során egyre gyengülő intenzitás mellett - további csapadék: döntően havazás, de helyenként havas eső, eső is lehet. A Dunántúlon a délnyugati határvidék kivételével nagy területen kísérhetik élénk, a Kisalföldön és a hegyekben erős lökések az északnyugati szelet, amely főleg ott hófúvást okozhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +4 fok között alakul. Késő estére általában -3 és +2 fok közé csökken a hőmérséklet.

Az OMSZ egyelőre nem adott ki figyelmeztetést Vas vármegyére, ahol a szerdai nagy havazással ellentétben csütörtökön már nem érkezik hó, sőt a délután egy régen nem látott vendéget is köszönhetünk, a napsütést. Ennek ellenére a hideg, télies idő továbbra is jelen lesz.

Orvosmeteorológia

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek - írja a koponyeg.hu.