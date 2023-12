Szerda estig a legnagyobb mennyiség előzetes számítások alapján a Bakony-Mecsek vonalában hullhat, a magassággal felfelé haladva egyre vastagabb hótakaró valószínű. Síkvidéken a kevéssel fagypont fölötti hőmérsékletnek köszönhetően általában ~5-15 cm vizes (tapadó) hóréteg jöhet össze, de a Somogyi-dombság, a Dunántúli-középhegység, kiemelten a Bakony 300 m feletti részein, ahol végig fagyhat, ennél több (20-30 cm-es) vastag hóréteg is kialakulhat. A szerda esti órákban a csapadék súlypontja a középső országrészre - beleértve a főváros térségét is - helyeződhet, ott is havazás kezdődik, melyből szerda éjfélig arrafelé lepel - 7 cm-es olvadozó hóréteg összegyűlhet. A magasabban fekvő részeken (pl. Budai-hegyek) ennél jóval nagyobb mennyiség (>10 cm) is lehullhat - írja a met.hu.

Forrás: met.hu