Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint hazánk nagyobb részén marad a túlnyomóan borult, párás, helyenként tartósan ködös idő. Főként a Dunántúl nyugati részén, illetve északkeleten lehet szakadozottabb, kevesebb a felhőzet, itt akár több órára is kisüthet a nap. Néhol hószállingózás, szitálás előfordulhat. A Dunántúl északnyugati részein megélénkülhet a délkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt -1 és +2 fok között alakul, de a napos részeken enyhébb, a tartósabban ködös tájakon kissé hidegebb lehet az idő. Késő estére -6 és +1 fok közé csökken a hőmérséklet.

Az OMSZ egyelőre nem adott ki semmilyen figyelmeztetést Vas vármegyére.

Orvosmeteorológia

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek - írja a koponyeg.hu.