Nyolc napja jócskán nulla, általában minusz 3 Celsius fok körül alakulnak a napi közephőmérsékletek, a hónap első 15 napjának napfénytartama átlagosnak tekinthető, ahogy az eddig lehullott 22 milliméternyi csapadék is – tudjuk meg Pétervári Tibortól, a HungaroMet szombathelyi észlelőjétől. A szakértő hozzáteszi: a jelenlegi modellek szerint többnyire anticiklonok alakítják majd térségünk időjárását, ezért nagyobb mennyiségű csapadék nem ígérkezik, a leszálló áramlások miatt inkább ködre kell számítani.

Hét közepén, szerda és péntek között várható átmeneti frontosabb időszak: előbb a meleg-, majd a hidegfrontra érzékenyeknek lehetnek kellemetlen órái. Általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak) is felerősödhetnek.

Addig azonban napközben kevéssel fagypont felett alakulnak a maximum hőmérsékletek, éjszakánként -3-7 fok közötti értékeket mérhetünk. Csütörtökön akár 5-6 fokig is melegedhet a levegő, ugyanakkor nő a csapadékhajlam: előbb ónos, majd sima esőre kell számítani. Pénteken átvált a szél északira, viharos lökések is lehetnek délelőtt, de estére gyorsan csökken a légmozgás. Ezen a napon gyorsan átvonuló hózáporok is előfordulhatnak. Hétvégére megnyugszik az idő, visszatérnek az éjszakai-hajnali fagyok, napközben 0 fok körül alakulnak a maximumok.

Január 25-e Pál napja hozhat tartósabb enyhülést, de ha az alsó légrétegekben köd alakul ki, akkor az egészen más hőmérsékleteket generál majd – tette hozzá Pétervári Tibor.