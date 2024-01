Várható időjárás az ország területén csütörtök éjfélig

Erősen felhős vagy borult idő várható, majd délnyugat felől kezd el szakadozni, csökkenni a felhőzet, így délen és nyugaton kisüthet a nap. Az északkeleti harmadban - beleértve a főváros térségét is - szinte egész nap borult marad az idő. Többfelé kell számítani esőre, záporra, a déli tájakon kis eséllyel az ég is megdörrenhet. Az északi országrészben számottevő mennyiségű eső hullhat. Estétől nagy területen párássá válhat a levegő, főként az északkeleti harmadban és a főváros tágabb térségében romolhatnak a látási viszonyok. A Dél-Dunántúlon és az Alföldön továbbra is nagy területen élénk, helyenként erős lesz a déli, délnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország nagyobb részén döntően 10 és 16 fok között alakul, de délen ennél pár fokkal melegebb is lehet. Ugyanakkor az ország északkeleti harmadán és esetleg a nyugati határszélen mindössze 3, 10 fok közötti maximumok valószínűek. Késő estére 0 és +9 fok közé hűl le a levegő.