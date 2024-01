Ezen a héten még a múlt héten, a térségünkbe megérkezett anticiklon lesz felettünk, ez gyakorol hatást időjárásunkra. – Akinek légnyomásmérője, barométere van otthon a falon, az láthatja, hogy a napokban meglehetősen magas értéket mutat. Ezért is van ez a napos, szárazabb idő – mondta el Pétervári Tibor, majd hozzátette: ilyenkor a leszálló légáramlatok uralkodnak, és nem képződnek felhők az anticiklonban. A hőmérséklet ilyenkor éjszakára lehűl, akár –5 Celsius-fokig lekúszhat a hőmérők higanyszála, napközben pedig +5 Celsius-fok környéki hőmérsékletet tapasztalhatunk. Ez a tendencia még több napig – péntekig biztosan – elkíséri a hétköznapjainkat.

Az észlelő arra is kitért: az anticiklonban a magasban ül meg a meleg levegő, a talaj mentén pedig alacsonyabb a hőmérséklet, így, ahogy „öregszik az anticiklon”, úgy nő a ködhajlam. Ez azt jelenti, hogy a hajnali órákban szerdán és csütörtökön párássá, ködössé válhat a levegő, a köd pedig egészen délelőttig velünk maradhat, esélyes, hogy csak lassan oszlik fel. Az előttünk álló napokban csapadék nem várható, az autósoknak azonban érdemes felkészülni arra, hogy hajnalban zúzmara és deresedés várható. Pénteken gyenge érintő front érkezik, ami kisebb csapadékot hozhat magával.

Pétervári Tibor beszélt arról is, hogy a hétvégén is marad a hét közbenihez hasonló „csendes időjárás”, vasárnaptól kezdődően melegszik is a levegő, lehűlést majd csak a jövő hét második fele hoz magával. Az észlelő megnyugtatja a frontokra érzékenyeket: ezen a héten a pénteki kisebb melegfrontot leszámítva frontmentes időjárásra számíthatunk, így az időjárás nem okoz majd fejfájást senkinek.