Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint az ország északi, északnyugati felében napközben átmenetileg csökken a felhőzet és hosszabb időre kisüt a nap, míg másutt egész nap jobbára erősen felhős, borult idő lesz. Főként hazánk déli felében számíthatunk csapadékra, ott az eső mellett kezdetben vegyes csapadék is eshet (havas eső, átmeneti ónos eső reggel), majd délutántól egyre inkább havazásba vált a halmazállapot. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél az ország északi felében megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 7 fok között alakul. Késő estére -5 és +2 fok közé hűl le a levegő.

Az OMSZ egyelőre nem adott ki semmilyen figyelmeztetést Vas vármegyére.

Orvosmeteorológia

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek - írja a koponyeg.hu.