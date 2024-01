Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint eleinte jobbára napos időre készülhetünk, délelőtt a ködös, rétegfelhős tájak kiterjedése csökken. A déli óráktól nyugat felől felhősödés kezdődik, délutántól már változóan felhős égkép várható, de főleg északnyugaton, északon meg is vastagszik a felhőtakaró. Számottevő csapadék nem valószínű, de egy-egy hózápor előfordulhat. A nyugatias szél az ország északi felében erős lesz, főként a hegyvidéki tájakon viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 3 és 6 fok között alakul. Késő estére -1 és -8 fok közé csökken a hőmérséklet.

Az OMSZ egyelőre nem adott ki semmilyen figyelmeztetést vármegyénkre.

Orvosmeteorológia

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek - írja a koponyeg.hu.