Várható időjárás az ország területén csütörtök éjfélig

Délelőtt szakadozik, csökken a felhőzet, a nap második felében már döntően napos, fátyolfelhős időre számíthatunk. Ugyanakkor északon, északkeleten maradhatnak erősen felhős tájak, de arrafelé is kevesebb helyen szemerkélhet az eső. Ma ismét nagy területen lesz élénk a délnyugati szél, amihez a Dél-Dunántúlon erős lökések is társulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 12 és 18 fok között várható, de a tartósabban felhős, szélvédett északkeleti tájakon 10 fok körüli, illetve néhol kevéssel az alatti értékeket is mérhetnek. Késő estére 7 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet.