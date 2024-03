Tegnapi cikkünkben figyelmeztettük olvasóinkat, hogy nagy mennyiségű szaharai por érkezik Magyarországra, amiből Vas vármegye is kap. Ez pénteken be is következett, méghozzá némileg súlyosbította a helyzetet, hogy csapadék is esett, így még látványosabban nyomot hagyott a szaharai por, különösen az autókon figyelhető meg a jelenség. Persze nézőpont kérdése, hiszen, ha több eső esik, akkor rosszabb lenne a helyzet. Erre hívja fel a figyelmet a Kőszegi Időjárás Előrejelzés hivatalos közösségi oldalán.

- Megérkezett az eső, igaz jóval kevesebb mennyiségben mint várható volt, de ezt szerintem sokan nem bánjuk a jelen helyzetben. Az esővel nagyobb mennyiségű sivatagi eredetű por/homok mosódott ki a légkörből, nyomot hagyva a tereptárgyakon - áll a bejegyzésükben, amelyekhez fotókat is mellékeltek Kőszegről. Szombathelyen ugyanez a helyzet tapasztalható.

Valószínűleg a nap egyik legnagyobb nyertesei az autómosók lesznek.