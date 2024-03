Szerdán változó vastagságú és mennyiségű felhőzet várható több-kevesebb napsütéssel, majd estétől délnyugat felől beborul az ég.

Szerdán késő délutántól, estétől azonban délnyugat felől a Dunántúlon egyre többfelé várható eső, zápor, délnyugaton néhol zivatar is kialakulhat. A délkeleti, déli szél napközben is többfelé megerősödik, sőt ma a Dunántúl északi részein viharos széllökések is lesznek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 4 és 10 fok között alakul, de a szélvédett, az éjszaka első felében még derült északkeleti tájakon fagypont körüli értékek is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 15 és 23 fok között valószínű, az Északi-középhegység északi oldalán lesz a leghűvösebb - írja a met.hu.