A HungaroMet előrejelzése szerint jellemzően erősen felhős lesz az ég, inkább csak rövidebb időszakokra süthet ki a nap. Több helyen várható zápor, eső. A délelőtti órákban az északkeleti magasabban fekvő helyeken halmazállapot-váltás előfordulhat. Az északi, északkeleti szél a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti megyékben megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 11 fok között valószínű. Késő estére 2 és 7 fok közé hűl le a levegő.

A HungaroMet egyelőre nem adott ki semmilyen figyelmeztetést Vas vármegyére, de szeles, esős napra számítsunk, ahol nyolc fokig emelkedik csak a hőmérséklet.

Orvosmeteorológia

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek - írja a koponyeg.hu.