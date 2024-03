A HungaroMet előrejelzése szerint kezdetben erősen felhős, borult tájakon is szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és általában gomolyfelhős, napos idő várható, ám közben nyugat felől megnövekszik a magasszintű felhőzet, amely egyre nagyobb területen meg is vastagszik. Csapadéknak napközben kicsi az esélye. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. Késő estére 4 és 11 fok közé hűl le a levegő.

A HungaroMet egyelőre nem adott ki semmilyen figyelmeztetést Vas vármegyére, de az borítékolható, hogy holnaptól már nem a napsütésé lesz a főszerep.

Orvosmeteorológia

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek - írja a koponyeg.hu.